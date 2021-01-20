İngiltere'de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi

İngiltere'de enflasyon Aralık ayında piyasa beklentilerinin biraz üzerine çıktı. Ulaştırma maliyetlerindeki artışın etkisi ile Aralık ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi. Gıda fiyatları ise genel olarak düştü.



Ekonomistler ise aralık ayında enflasyonun yüzde 0,5 olmasını bekliyorlardı. Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 0,3 seviyesindeydi.



Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 yükseldi. Beklenti yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi. Enerji, gıda, tütün ve alkol hariç tutulduğunda çekirdek fiyatlar bir önceki aya göre yüzde yüzde 9,3 artarken yıllık artış yüzde 1,4 oldu. Çekirdek fiyatların bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,3 artması bekleniyordu. Aralık ayında perakende fiyat endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 1,4 arttı.