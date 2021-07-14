İngiltere’de enflasyon beklentilerin üzerinde
İngiltere'de haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,2 beklentilerine karşın yüzde 2,5 arttı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti.
Beklenti haziran ayında yıllık bazda TÜFE’nin yüzde 2,2 artması yönündeydi.
Bir önceki ayda ise TÜFE yıllık bazda yüzde 2,1 artmıştı.
Tüüketci fiyatlarındaki aylık değişim ise yüzde yüze02,’lik artış beklentisinin üzerinde yzde 0,5 oldu. Endeks mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,6 artmıştı.
Çekirdek TÜFE ise yıllık yüzde 2,3 yükseldi. Beklenti endeksi yüzde 2 yükselmesiydi.
Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık yüüzde 0,4 yıllık yüzde 4,3 yükseldi. Beklentiler endeksin aylık yüzde 0,6 ve yıllık yüzde 4,8 artmasıydı
İngiltere’de Perakende Fiyat Endeksi ise yıllık bazda, yüzde 3,4’lük beklentiyi aşarak yüzde 3,9 arttı. Endeks mayıs ayında yüzde 3,3 yükselmişti.