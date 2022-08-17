İngiltere'de enflasyon çift haneye ulaştı

İngiltere'de tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı Temmuz ayında yüzde 10'u geçti. Enflasyon 1982'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Temmuz ayında fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 arttı. Haziran ayında yüzde 9,4 olan yıllık enflasyonun Temmuz'da yüzde 9,8 olması bekleniyordu.

Tüketici fiyatları bir önceki aya göre de yüzde 0,6 arttı. Haziran ayında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,8 yükselmişti. Temmuz ayı için beklenti yüzde 0,4 artış olacağı yönündeydi.

Çekirdek tüketici fiyatlarında yıllık artış oranı da Temmuz'da yüzde 5,9 olan beklentileri aşarak Haziran ayındaki yüzde 5,8'den yüzde 6,2'ye çıktı. Perakende fiyat endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

İngiltere'de Temmuz ayında üretici çıktı fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,6 ve girdi fiyatları yüzde 0,1 yükseldi.

Yıllık artış ise girdi fiyatlarında yüzde 22,6 olurken, çıktı fiyatlarında yüzde 17,1 olarak gerçekleşti. Beklentiler ise girdi fiyatlarının yüzde 23,1, çıktı fiyatlarının yüzde 16,7 artacağı yönündeydi.