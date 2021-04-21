İngiltere’de enflasyon martta yüzde 0,7 arttı

İngiltere'de mart ayı tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,7 yükseldi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mart ayı tüketici fiyat endeksi verilerine göre, İngiltere’de tüketici fiyatları, aylık yüzde 0,3’lük artış beklentisini karşıladı. Endeks yıllık bazda ise, yüzde 0,8’lik artış beklentisinin altında, yüzde 0,7 yükseldi.

Çekirdek tüketici fiyatları ise aylık yüzde 0,3’lük artış beklentisini aşarak yüzde 0,4 ve yıllık bazda ise yüzde 1,1’lik artış beklentisini karşıladı.

Üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,5, aylık bazda ise yüzde 1,9 arttı. Beklentiler endeksye aylık ve yıllık değişimlerin sırasıyla yüzde 0,3 ve yüzde 1,7 artmasıydı.

Ülkede perakende fiyat endeksi beklenti olan yüzde 0,3'lük artışın beklentisini karşıladı. Endekste yıllık bazda görülen değişim, yüzde 1,6 artış beklentisinin altında, yüzde 1,5 artış oldu.