İngiltere'de enflasyon mayısta yüzde 2,1 arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2,1 arttı.

Beklenti mayıs ayında yıllık bazda TÜFE’nin yüzde 1,8 artması yönündeydi. Endeks, nisan ayında yıllık bazda yüzde 1,5 artmıştı.

Tüfedeki aylık değişim ise, yüzde 0,3'lük beklentinin üzerinde, yüzde 0,6 arttı.

ONS açıklamasında enflasyon verilerinde mayıs ayında kıyafet ve benzin fiyatlarının arttığını, gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarının ise düştüğünü belirtildi.

Ülkede üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 4,6 yükseldi. nisan ayında yüzde 4 artan endekse ilişkin piyasa beklentileri artışın yüzde 4,5 düzeyinde olmasıydı.

Ekonominin bir başka göstergesi olan perakende satış endeksi mayıs ayında yıllık yüzde 3,3 ve aylık yüzde 0,3 yükseldi.