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İngiltere’de enflasyon şubatta yüzde 0,4 arttı

İngiltere'de enflasyon şubat ayında yüzde 0,4 yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere'de ocak ayında tüketici fiyat endeksi aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 0,4 yükseldi.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) ocak ayı tüketici fiyat endeksi verilerine göre, İngiltere’de tüketici fiyatları, aylık yüzde 0,5’lik artış beklentisinin altında, yüzde 0,1 arttı. Endeks yıllık bazda ise, yüzde 0,8’lik artış beklentisinin altında, yüzde 0,4 yükseldi.

Çekirdek tüketici fiyatları ise yıllık yüzde 0,9 arttı.

Aylık fiyat artışına en büyük katkı yüzde motor yakıtları ile konut ve hane hizmetleri kaleminden geldi.

Üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 0,9, aylık bazda ise yüzde 0,6 arttı.

Ülkede perakende satışlar aylık beklenti olan yüzde 1,6'lık artışın altında, yüzde 1,4 arttı. Endekste yıllık bazda görülen değişim, yüzde 0,6 artış beklentisinin altında, yüzde 0,5 artış oldu.  