İngiltere'de enflasyon temmuzda beklenti altında arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ülkede tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 2 arttı.

Beklenti temmuz ayında yıllık bazda TÜFE’nin yüzde 2,2 artması yönündeydi. Endeks, haziran ayında yıllık bazda yüzde 2,5 artmıştı.

Tüfedeki aylık bazda ise, yüzde 0,3'lük artış beklentisine rağmen, bir değişim göstermedi.

Ülkede üretici fiyatları ise yıllık bazda yüzde 4,9 yükseldi. Haziran ayında da yüzde 4,9 artan endekse ilişkin piyasa beklentileri artışın yüzde 4,8 düzeyinde olmasıydı.

Ekonominin bir başka göstergesi olan perakende satış endeksi temmuz ayında yıllık yüzde 3,8 ve aylık yüzde 0,5 yükseldi.