İngiltere'de enflasyon zirvede, 50 baz puan faiz artışı masada

İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 9,4 ile 1982 Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyon rakamları İngiltere Merkez Bankası'nın faizi artırması yönündeki baskıları artırdı. BoE Başkanı Bailey, 50 baz puanlık artışı tartışacaklarını söyledi.

Ulusal İstatistik Ofisi’nin verilerine göre İngiltere'de tüketici fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 9,4 arttı.

Tüketici fiyatlarındaki artışta akaryakıt fiyatlarındaki yüzde 9,3'lük artış etkili oldu. Ülkede mayıs ayında enflasyon yüzde 9,1 artış kaydetmişti.

Öte yandan İngiltere'de kamu çalışanlarının ücretlerine neredeyse son 20 yılın en büyük artışı yapılmıştı. 2 milyondan fazla kamu çalışanının ücretleri yüzde 4-5 aralığında artırıldı.

Ücretlerdeki artış ve olası yeni enerji krizi ise enflasyon tahminlerinde tedirginliğe yol açıyor. İngiltere'de ekim ayında enflasyonun yüzde 11'e ulaşacağı tahmin ediliyor.

50 baz puanlık artış ihtimali masada

Ülkeden enflasyonun zirveden inmemesi ise para politikasında sıkılaşma için baskıları artırdı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Para Politikası Komitesi'nin ağustos ayında yapacağı toplantıda enflasyon ile mücadelenin hızlandırılması çerçevesinde faizin 50 baz puan artırılmasını tartışacağını söyledi.

Mansion House'da yıllık konuşmasını yapan Bailey, BoE'nin elindeki devlet tahvili miktarını 1 yıllık bir süreçte 50-100 milyar GBP arasında azaltabileceğini belirtti.

Bailey, BoE'nin portföyündeki devlet tahvillerinin aktif şekilde satılması yönündeki bir kararı en erken Eylül toplantısında oylayabileceğini de vurguladı.