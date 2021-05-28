İngiltere'de enflasyonda yüzde 0,5 tartışması

PPK üyesi Vlieghe, Bath Üniversitesinde yaptığı konuşmada İngiltere’de salgın nedeniyle 2020 yılında rekor seviyede düşen ekonomik aktivitede 2021 yılında ise rekor seviyede artış beklendiğinin altını çizerek, “Bu durumu ani artış olarak tanımlama yönünde bir eğilim var. Bence, bunu ileriye dönük normale dönüş olarak adlandırmak daha yerinde olacaktır.” ifadelerini kullandı.

BoE'nin para politikası kararlarını alan komitenin 9 üyesinden biri olan Vlieghe, “Devam eden aşılamalar sayesinde ekonomik görünüm şu anda geçen senekinden daha iyi durumda. Fakat tehlike henüz atlatılmış değil. Uluslararası anlamda yeni virüs vakaları halen yüksek ve bu durum küresel aktivite üzerinde baskı oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Vlieghe, İngiltere’de ekonominin kademeli olarak açılması yönündeki adımların gecikebileceğine işaret ederek, “İngiltere’de endişe veren varyantlarla uğraşıyoruz. Bu durum COVID-19 kısıtlamalarının gevşetilme hızını etkileyebilir.” ifadesini kullandı.

İşsizlik maaş desteği Eylül'de sona erecek

İngiliz hükümeti tarafından salgın nedeniyle halihazırda çalışamayacak olanlara verilen maaş desteğinin önümüzdeki dönemde (eylül ayının sonu) kesileceğini hatırlatan Vlieghe, bu destekten faydalananların sadece küçük bir kısmının bile işsiz kalmasının, toplam işsizlikte artışa yol açacağını, bunun da makro ekonomik olarak önemli olduğunu söyledi.

Vlieghe, konuşmasında ayrıca İngiltere’de ekonomik büyümenin bankanın beklediği şekilde 2021 yılında yüzde 7,25, 2021 yılında ise yüzde 5,75 seviyesinde gerçekleşmesi halinde, 2022 yılına kadar olası bir faiz artışı adımına ihtiyaç duyulmayacağını kaydetti.

BoE'nin, enflasyonun bankanın hedeflediği yüzde 2 seviyesini aşacağı öngörüsüne de değinen Vlieghe, bu durumun geçici olacağını ve ülkede enflasyonun yeniden 1970’li yıllardaki seviyelere yükselmesinin beklenmediğini belirterek, “(Enflasyonda) 1970’lerle yapılan kıyaslamalar hatalı.” ifadesini kullandı.