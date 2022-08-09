İngiltere'de faiz artışına devam sinyali

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkan Yardımcısı Dave Ramsden, merkez bankasının 14 yılın zirvesine ulaşan enflasyonun ülke ekonomisi üzerinde yarattığı baskılar ile mücadele kapsamında muhtemelen faizleri yeniden yükseltmek durumunda kalacağını söyledi.

Ramsden, aslen koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılması ve sonrasında da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle tetiklenen enflasyonun yayılmasının İngiltere'de ücretler ve şirketlerin fiyatlandırma planları üzerindeki etkilerinin görülmeye başladığını kaydetti.

Ekonominin resesyona girmesi ve borçlanma maliyetlerinin artmasıyla enflasyonun, mevcut yüzde 9 ve Ekim'de görmesi beklenen zirve seviye olan yüzde 13'ten gerileyerek BOE'nin hedef seviyesi yüzde 2'ye döneceği öngörülüyor.

Ancak, enflasyon zihniyetinin kalıcı hale gelmesi riskinin var olduğunu söyleyen Ramsden, "Kişisel olarak, faizleri daha da yükseltmek durumunda kalmamızın muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ancak kesin bir karara varmadım" dedi.

BOE, geçen hafta politika faizini yüzde 1.25'ten yüzde 1.75'e yükseltmiş ve böylece 1995'ten en büyük artırıma gitmişti.

Ramsden, "Yaptığımızın halihazırda zorlu olan şartları daha da zorlaştırdığını biliyoruz. Ancak değerlendirmemiz, enflasyonun yerleşik hâle gelmesini önlemek için sert davranmamız gerektiği yönünde" dedi.