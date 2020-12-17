İngiltere'de faizler değişmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,10 düzeyinde sabit tutuldu. Piyasa beklentileri de BOE'nin faiz oranında bir değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

BoE, faizleri değiştirmeme kararını 9 üyenin ortak kararı ile aldı.

BoE, Varlık Alım Programını da piyasa beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 895 milyar sterlin olarak bıraktı. Programın 875 milyar sterlinlik kısmı tahvil, 20 milyar sterlinlik kısmı şirket tahvil alımından oluşmaya devam edecek.

BoE'den yapılan açıklamada, ilk COVId-19 aşısının piyasaya sürülmesiyle ilgili olarak, geliştirmenin daha önce vurgulanan ekonomik görünüme yönelik aşağı yönlü riskleri azaltma olasılığının yüksek olduğu belirtildi ve "Küresel finans piyasaları, işletmeler ve tüketiciler üzerinde yapılan bazı anketler, gelecekte Birleşik Krallık ve küresel faaliyetleri desteklemesi muhtemel olan bu gelişmelere olumlu tepki verdi" ifadeleri kullanıldı.