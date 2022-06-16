İngiltere'de gıda enflasyonunun yüzde 15'e ulaşması bekleniyor

İngiltere'de IGD tarafından yapılan araştırma, gıda fiyat enflasyonunun bu yaz yüzde 15'e varan bir seviyede tepe yapmasını ve 2023 yılında da yüksek seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiğini gösterdi.

IGD araştırması, 4 kişilik sıradan bir ailenin gıda alışverişi için aylık ortalama harcamasının Ocak 2023'te Ocak 2022'deki 396 GBP'den 439 GBP'ye yükseleceğini öngördü.

Kuruluş, fiyat artışlarının en çok et, tahıl ürünleri, süt ürünleri, meyve ve sebzelerde görünüm olmasının beklendiğini belirtirken, beyaz et gibi beslenmesinde tahıl ürünleri kullanılan ürünlerin fiyatlarında kısa vadede yükseliş görmeyi beklediklerini de vurguladı.

İngiltere'de enflasyon Nisan ayında yüzde 9 ile 40 yılın zirvesine çıktı ve 2022 içinde manşet enflasyonun yüzde 10'u geçmesi bekleniyor. Nisarn ayında gıda fiyatları ise yıllık yüzde 7'ye yakın arttı.