İngiltere’de hizmet PMI 7 ayın zirvesinde

İngiltere’de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) şubat ayında, 7,3 puan ile beklenti üzerinde yükselerek, 7 ayın zirvesi olan 56,6 puan düzeyine ulaştı. IHS Markit, hizmet sektöründe görülen yavaşlamanın COVID-19 önlemleri etkisiyle olduğunu açıkladı.

İmalat PMI, 57,9 puanla 40 ayın zirvesine yükselirken, imalat çıktıları 55,6 puanla 3 ayın en yüksek düzeyine ulaştı.

Diğer yandan, bileşik PMI aralık ayında 7 ayın zirvesi olan 56,6 puana yükseldi.

IHS Markit Ekonomisti Chris Williamson, İngiltere ekonomisininn 2 aylık düşüşten toparlandığını ve geçtiğimiz ağustos ayından bu yanna en yüksek artışı gösterdiğine işaret etti. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin ülke ekonomisinin ilk çeyrekte sadece hafifi bir daralma göstereceğine işaret ettiğini belirten Williamson, “Endişeler tedarik zinciri sıkıntıları, ihracattaki düşüşler ve artan fiyatlar etkisiyle devam ediyor” dedi.