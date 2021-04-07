İngiltere’de hizmet PMI martta 6,3 puan yükseldi

İngiltere’de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart 6,8 puan artışla 56,3 puan düzeyine tırmandı. IHS Markit, hizmet sektöründe görülen faaliyetin, yeni siparişlerin etkisiyle olduğunu ve bu artışın salgının başından bu yana istihdamda ilk kez artış görülmesine yardımcı olduğu açıkladı.

Diğer yandan, bileşik PMI mart ayında altı ayın en büyük artışı olan 6,8 puanlık artışla 56,4 puana yükseldi. Girdi maliyetleri ise 33 ayın zirvesine tırmandı.

IHS Markit Ekonomisti Tim Moore, “Kısıtlamaların hafifletilmesi için hazırlanan yol haritasına duyulan güvenin yeni siparişlerde güçlü bir artış sağlaması nedeniyle hizmet sektörü mart ayında genişlemeye geri döndü.