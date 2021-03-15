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"İngiltere’de imalat 2021’de yüzde 3,9 büyüyecek"

Make UK, İngiltere imalat sektörü büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

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İngiltere imalat sektörü temsilcisi Make UK, İngiltere imalat sektörü için 2021 yılı büyüme tahminini  yüzde 2,7'den yüzde 3,9 seviyesine çıkardı. İngiltere'de sanayi üretimi geçen yıl yüzde 8,6 daralmıştı.

Make UK CEO'su Stephen Phipson, konut talebinde artış ve büyük  pazarlarda toparlanmanın başlaması ile birlikte İngiltere imalat  sektörünün vites yükselttiğini ve toparlanmanın hızlandığını belirtti.

Make UK, İngiltere ekonomisi için 2021 GSYH büyüme tahminini de  yüzde 5,4'ten yüzde 5,5'e çıkardı.