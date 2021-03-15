"İngiltere’de imalat 2021’de yüzde 3,9 büyüyecek"
Make UK, İngiltere imalat sektörü büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
İngiltere imalat sektörü temsilcisi Make UK, İngiltere imalat sektörü için 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3,9 seviyesine çıkardı. İngiltere'de sanayi üretimi geçen yıl yüzde 8,6 daralmıştı.
Make UK CEO'su Stephen Phipson, konut talebinde artış ve büyük pazarlarda toparlanmanın başlaması ile birlikte İngiltere imalat sektörünün vites yükselttiğini ve toparlanmanın hızlandığını belirtti.
Make UK, İngiltere ekonomisi için 2021 GSYH büyüme tahminini de yüzde 5,4'ten yüzde 5,5'e çıkardı.