İngilterede imalat PMI 19 yılın zirvesinde

İngiltere'de IHS Markit ve CIPS Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), bir ay önce kaydedilen 60,9'dan mayısta 66,1'e yükseldi ve 1992 yılında kaydedilen 61 puandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayıs ayında 0,8 puan artışla 61,8 puana yükselerek 7,5 yılın en yüksek düzeyine yükseldi.

Önümüzdeki 12 ay için iş beklentileri, düşük tempolu beklentileri dile getiren küçük firmaların azınlığı arasında, bu esas olarak Brexit ile ilgili sorunlara atfedildi. Bazı firmalar, uzun süreli uluslararası seyahat kısıtlamaları olasılığı hakkındaki endişeleri de dile getirdi. Bununla birlikte, gelecekteki kilitlenmeler ve COVID-19'un ticari faaliyetler üzerindeki olumsuz etkisi ile ilgili endişelerde kayda değer bir azalma vardı.

Diğer yandan, bileşik PMI mayıs ayında 1,3 puanlık artışla 62 puana yükseldi.

IHS Markit Direktörü Rob Dobson, " “İngiltere, ekonomi yeniden açılırken eşi görülmemiş bir büyüme atağı yaşıyor. Mallara yönelik küresel talep canlanmaya devam ettikçe ve hizmet sektörü, ekonominin açılması daha fazla işletmenin ticaret yapmasına izin verdiği için rekor düzeyde büyüme bildirdikçe fabrika siparişleri rekor bir hızla artıyor. Bu arada, pandeminin etkisine ilişkin endişeler azalmaya devam ederken, iş dünyası güveni tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı” dedi.