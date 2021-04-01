İngiltere'de imalat PMI martta 10 yılın zirvesine yükseldi
İngiltere'de imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mart ayında artışa devam ederek 10 yılın zirvesine yükseldi.
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ingiltere'de mevsimsel olarak ayarlanmış imalat PMI, mart ayında yeni işlerde görülen artış etkisiyle, şubat ayındaki 57,9 puandan, 58,9 puana yükseldi.
IHS Markit Yöneticisi Rob Donson, “Endekste mart ayında görülen artışta kısıtlamaların hafiflemesi ve tüketici ve ekonomik güvenin artması ve açık işlerde görülen artışın etkili olduğunu söyledi. Çıktıların, siparişlerin ve istihdamın hızlandığı mart ayında iyimserlik yükseldi” dedi.