İngilterede imalat PMI rekor düzeye yaklaştı

İngiltere'de IHS Markit ve CIPS Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), bir ay önce kaydedilen 58,9'dan nisan'da 60,9'a yükseldi ve 1994 yılında kaydedilen 61 puandan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

IHS Markit Direktörü Rob Dobson, "Yurtiçi ve yurtdışında COVID-19 kısıtlamalarının daha da gevşetilmesi, fabrikalarda belirgin bir büyümeye yol açtı. Üretim ve yeni siparişler artan oranlarda genişlemesiyle, manşet PMI 27 yılın en yüksek seviyesine yükseldi," dedi.