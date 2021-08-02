İngiltere’de imalat temmuz ayında biraz daha hız kaybetti

IHS Markit/CIPS İngiltere İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziran ayındaki 63.9'dan 60.4'e düştü.

Endeks, İngiltere ekonomik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan sektör, COVID-19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla birlikte bir talep dalgasına maruz kaldığı için Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 65,6'da zirve yaptı.

Üretim ve yeni işlerde büyüme temmuz ayında dört ayın en düşük seviyelerine geriledi ve bazı firmalar müşterilerin tedarik zinciri sorunlarına karşı korunmak için alımları öne aldıklarını bildirdi.

Üreticilerin yüzde yetmiş ikisi, kimyasallar, emtialar, karton, elektronik, gıda maddeleri, metaller, ambalaj ve kereste gibi çok çeşitli girdiler için daha yüksek maliyetler bildirdi ve Brexit pandemi ile birlikte sorunlara neden oldu.

Buna karşılık, fabrikalar fiyatlarını neredeyse haziran ayındaki rekor artış kadar artırdı.

IHS Markit direktörü Rob Dobson, "Birçok tedarik zinciri kesintisinin ve hammadde kıtlığının 2022 yılına kadar tamamen çözülmeyeceğine dair artan göstergeler arasında, görünüm, öngörülebilir gelecekte yüksek enflasyonla birlikte sınırlı büyümeden biri olmaya devam ediyor" dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ağustos toplantısı ardından perşembe günü enflasyon tahminlerini yükseltmeye hazır görünüyor.

Ancak politika yapıcılarının çoğunun, fiyatlardaki artışın büyük ölçüde geçici olduğu, yani BoE'nin pandemik acil durum teşvik programında herhangi bir kısıtlama olmadığı görüşüne bağlı kalması bekleniyor.

Temmuz ayında PMI anketi, İngiliz imalat firmalarının yüzde 63'ün gelecek yıl üretimin artacağını tahmin ederek görünüm konusunda iyimser kaldığını gösterdi.

İhracat, denizaşırı pazarların yeniden açılmasıyla temmuz ayında hız kazandı.