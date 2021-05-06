İngiltere’de işletme faaliyeti endeksi 7 yılın zirvesinde

İngiltere’de hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) nisan ayında 4,7 puan artışla 61 puana yükselerek 2013 yılının ekim ayından bu yana en yüksek artışı gösterdi.

IHS Markit, hizmet sektöründe görülen faaliyetin, yeni siparişlerin etkisiyle olduğunu ve bu artışın istihdamda devam eden artışın yardımcı olduğu açıkladı.

Diğer yandan, bileşik PMI nisan ayında 4,3 puanlık artışla 60,7 puana yükseldi.

IHS Markit Ekonomisti Tim Moore, “Nisan ayında kısıtlamalar etkisiyle biriken talep, kısıtlamaların gevşetilmesiyle yeniden ülke ekonomisine destek olmaya başladı. Enflasyon baskılarının oluşturduğu endişeler hizmet sektörü üzerinde baskı kurmaya devam ediyor ancak aşı uygulamaları yılın geri kalanında güçlü bir toparlanmayı destekleyecek” dedi.