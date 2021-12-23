İngiltere'de işletmelere 1 milyar sterlinlik COVID-19 desteği

Salgının işletmelere etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, işletmelere yönelik ek finansman desteği vereceklerini bildirdi.

Sunak, özellikle son dönemde COVID-19'un Omicron varyantı nedeniyle zor durumda olan işletmelerin desteklenmesi amacıyla toplam hacmi 1 milyar sterlini bulan bir ek finansman paketi sunulduğunu bildirdi.

Salgın nedeniyle işletmelerin İlerleyen süreçte zor bir dönemden geçebileceğini belirten Sunak, başvuran işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere 6 bin sterline kadar hibe imkanı verileceğini aktardı.

Küçük ve orta ölçekli şirketlerde çalışanların salgın kaynaklı hastalık izinlerinin de bu finansman paketinden karşılanmasının planlandığını anlatan Sunak, ülkede gelecek dönemde yaklaşık 200 bin işletmenin mali yardım talebinde bulunmasının beklendiğini aktardı.

Sunak, "Omicron varyantının yayılmasının, konaklama ve eğlence sektörlerindeki işletmeler için büyük bir belirsizlik anlamına geldiğinin farkındayız." ifadesini kullandı.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre, ülkedeki işletmelerin bu ayın sonunda normal koşullardaki gelirlerinin yüzde 40 ila 60 arasında azalmış olması bekleniyor.

"İnsanlar haklı olarak daha dikkatli davranıyor"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, "Omicron vakalarındaki artışla birlikte insanlar yaşamlarını sürdürürken haklı olarak daha dikkatli davranıyor. Bu da genellikle yılın en yoğun zamanı olan bu dönemde konaklama, eğlence ve kültürel sektörlerimizi (olumsuz yönde) etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) dün yapılan açıklamaya göre, ülkenin bu yılın 3. çeyreğine ilişkin daha önce yüzde 1,3 olarak açıklanan büyüme oranı yüzde 1,1'e revize edilmişti.

Ülkede Temmuz-Eylül 2021'de şirketlerin yatırımları yüzde 2,5 düştü. Söz konusu yatırımlar, COVID-19 salgını öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında kaldı.