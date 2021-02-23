İngiltere’de işsizlik aralıkta yüzde 5,1’e yükseldi

İngiltere ulusal İstatistik Ofisi (ONS) aralık ayı işsizlik oranı verilerine göre, ülkenin işsizlik oranı bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 1,3 arttı.

İstihdam oranı yıllık yüzde 1,5’lik düşüşle yüzde 75 düzeyinde tahmin edilirken, açık iş sayısı bir önceki çeyreğe göre 64 bin artarak 599 bine yükseldi.

Enflasyona göre ayarlanmış haftalık ortalama kazançlar yıllık bazda yüzde 3,3, nom,nal bazda ise yüzde 4,1 arttı.