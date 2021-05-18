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İngiltere’de işsizlik beklenti altında

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere’de işsizlik oranı yüzde 4,9'dan 4,8’e geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, İngiltere’de işsizliğin mart ayına kadar geçen 3 ayda, şubat ayındaki 3 aylık döneme göre yüzde 0,1 azalarak, yüzde 4,8 düzeyine gerilediğini gösterdi.

İstihdam oranı ise mart ayında yüzde 75,2 olarak açıklandı.

Ülkede işsizlik, COVID-19 salgını öncesine göre yüzde 0,8 artarken, bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,3 azaldı.

İngiltere'de mart ayında ortalama haftalık kazançlar ise yıllık bazda yüzde 4,6 olan beklentinin altında, yüzde 4 arttı.

Ülkede mart ayında bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise beklentiyle uyumlu şekilde yıllık yüzde 4,6 artış kaydetti.