İngiltere’de işsizlik beklenti altında
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere’de işsizlik oranı yüzde 4,9'dan 4,8’e geriledi.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, İngiltere’de işsizliğin mart ayına kadar geçen 3 ayda, şubat ayındaki 3 aylık döneme göre yüzde 0,1 azalarak, yüzde 4,8 düzeyine gerilediğini gösterdi.
İstihdam oranı ise mart ayında yüzde 75,2 olarak açıklandı.
Ülkede işsizlik, COVID-19 salgını öncesine göre yüzde 0,8 artarken, bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,3 azaldı.
İngiltere'de mart ayında ortalama haftalık kazançlar ise yıllık bazda yüzde 4,6 olan beklentinin altında, yüzde 4 arttı.
Ülkede mart ayında bonus hariç ortalama haftalık kazançlar ise beklentiyle uyumlu şekilde yıllık yüzde 4,6 artış kaydetti.