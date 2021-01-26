İngiltere'de işsizlik oranı 5 yılın zirvesinde

İngiltere'de COVID-19 salgını ekonomiye zarar vermeye devam ederken işsizlik oranı yüzde 5'e yükselerek 2016'dan beri en yüksek seviyesini gördü.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nden yayımlanan verilere göre aralıkta maaşlı çalışanların sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2.7 azalırken, salgının başladığı şubattan itibaren 828 bin kişi azaldı.

Veriler, bir önceki çeyreğe göre, yüzde 0,6 artarken, istihdam oranı yüzde 75,2 ile, yıllık bazda yüzde 1,1 geriledi.

Diğer yandan, ülkede gaftalık kazançlar yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.