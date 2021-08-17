İngiltere’de işsizlik oranı beklenti altında
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere’de işsizlik oranı beklentilerin altınd açıklandı ve yüzde 4,7 düzeyine geriledi.
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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de işsizlik oranı haziran ayını kapsayan 3 aylık dönemde, yüzde 4,8’lik beklentilerin hafif altında, yüzde 4,7 düzeyinde gerçekleşti.
İngiltere'de haziran ayında ortalama haftalık kazançlar ise aylık bazda yüzde 8,8 arttı. Beklentiler artışın yüzde 8,7 düzeyinde olmasıydı.
Ülkede nisan ayında ikramiye hariç ortalama haftalık kazançlar da beklentiler doğrultusunda yüzde 7,4 arttı.