İngiltere’de işsizlik oranı beklentileri karşıladı
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre, İngiltere’de işsizlik oranı beklentileri karşılayarak yüzde 4,7 düzeyinde sabit kaldı.
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İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre İngiltere’de işsizlik oranı nisan ayını kapsayan 3 aylık dönemde, beklentiler doğrultusunda yüzde 4,7 seviyesinden bir değişim göstermedi.
İngiltere'de nisan ayında ortalama haftalık kazançlar ise aylık bazda yüzde 5,6 arttı. Beklentiler artışın yüzde 4,9 düzeyinde olmasıydı.
Ülkede nisan ayında ikramiye hariç ortalama haftalık kazançlar da yüzde 5,3'lük artış beklentisinin üzerinde yüzde 5,6 arttı.