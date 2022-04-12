İngiltere'de işsizlik son 2 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de işsizlik oranı pandemi öncesinin altına inmeye devam ediyor. Şubat'ta sona eren 3 ayda işsizlik oranı yüzde 3,8'e geriledi. Bu oran en son Ekim-Aralık 2019'da görülmüştü.

İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,8'in altına ise en son 1974 yılında inmişti.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre açık iş sayısı Mart'ta sona eren 3 ayda 1 milyon 288 bir bin ile rekor kırdı.

Aralık-Şubat döneminde işsiz sayısı 86 bin azalırken istihdam ise 10 bin yükseldi.