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İngiltere'de işsizlik son 2 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de işsizlik oranı Aralık 2019'dan bu yana görülen en düşük seviye olan yüzde 3,8'e geriledi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere'de işsizlik oranı pandemi öncesinin altına inmeye devam ediyor. Şubat'ta sona eren 3 ayda işsizlik oranı yüzde 3,8'e geriledi. Bu oran en son Ekim-Aralık 2019'da görülmüştü.

İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 3,8'in altına ise en son 1974 yılında inmişti.

Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre açık iş sayısı Mart'ta sona eren 3 ayda 1 milyon 288 bir bin ile rekor kırdı.

Aralık-Şubat döneminde işsiz sayısı 86 bin azalırken istihdam ise 10 bin yükseldi.

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