İngiltere'de kamu borcu beklentilerin üzerinde

İngiltere'de kamunun borçlanması kasım ayında beklentilerin üzerine çıktı. Devlet bankaları hariç utulduğunda kamu sektörü kasım ayında 17,4 milyar GBP borçlandı. Beklentiler ise 16 milyar GBP borçlanılacağı yönündeydi.

Ekim ayı borçlanma rakamı ise 18,8 milyar GBP'den 12,4 milyar GBP'ye revize edildi.

Kasım ayı sonunda kamu borcu 2 trilyon 317,7 milyar GBP ile GSYH'nın yüzde 96,1'i seviyesine çıktı. Bu Mart 1963'ten gerçekleşen yüzde 98,3'lük orandan bu yana en yüksek borç/GSYH oranı oldu.

Nisan-Kasım döneminde kamu borçlanması 2020'nin aynı dönemine göre 116 milyar dolar azalarak 136 milyar dolar oldu.