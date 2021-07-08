İngiltere'de karantina ardından istihdam artışı rekor seviyeye çıktı

İngiltere İşe Alım ve İstihdam Konfederasyonu (REC) tarafından yapılan araştırmaya göre açık iş pozisyonu sayısı da verilerin tutulduğu son 24 yılın en yüksek seviyesini gördü.



REC CEO'su Neil Carberry yaptığı açıklamada, "İşe alımcılar ekonomimizdeki boş rolleri doldurmak için çalışıyorlar. İstihdam piyasası bugüne kadar gördüğüm en hızlı şekilde iyileşiyor, ancak hala öngörülemez bir zamandayız" dedi.



REC araştırması ayrıca, işe başlama maaşlarının 2014'ten bu yana görülen en büyük artışı yaşadığını ve part time çalışanlar için saat başına ücretlerin 2004'ten bu yana görülen en güçlü artışı ortaya koyduklarını da gösterdi.