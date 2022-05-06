İngiltere'de konut fiyatları 10 aydır artıyor

İngiltere'de konut fiyatları nisan ayında da yükseldi.

Halifax verilerine göre son 10 aydır artan konut fiyatları, satışa sunulan konut miktarındaki yetersizliğin etkisiyle nisan ayında mart ayına göre yüzde 1,1 yükseldi. Konut fiyatlarında yıllık artış oranı yüzde 10,8'e çıktı.

Konut fiyatlarında en yüksek artış yüzde 14,9 ile Kuzey İrlanda'da gerçekleşti. Bu artış oranı 2007'den bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Nisan ayında ortalama konut fiyatı 286 bin 79 GBP seviyesinde gerçekleşti.