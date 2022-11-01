İngiltere'de konut fiyatları 15 ay sonra geriledi

İngiltere'de konut fiyatları Temmuz 2021'den bu yana ilk kez bir önceki aya göre düşüş gösterdi.

Nationwide tarafından derlenen verilere göre, ekim ayında konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 geriledi. Bu gerilemeye rağmen fiyatlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 yukarıda gerçekleşti. Eylül ayında fiyatlar yıllık yüzde 9,5 artmıştı.

Ekim ayında fiyatlarda yıllık artışın yüzde 8,3 olması bekleniyordu.

Konut fiyatlarında aylık bazda görülen düşüş Haziran 2020'den bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Yıllık bazda artış da Nisan 2021'den bu yana görülen en düşük seviyede kaldı.