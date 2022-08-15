İngiltere'de konut fiyatları bu yılın ilk düşüşünü kaydetti

Emlak platformu Rightmove, İngiltere’de konut fiyatlarının bu yılın ağustos ayında yüzde 1,3 değer kaybederek ortalama 365 bin 173 sterlin seviyesine gerilediğini bildirdi.

Rightmove Konut Araştırmaları Direktörü Tim Bannister, “Konut fiyatlarında iki yıl boyunca güçlü artış eğiliminin görülmesinin ardından doğal mevsimsel yapıya dönülmesiyle bu ay itibarıyla bir düşüşün yaşanması bekleniyordu. Ev taşımayı planlayan çok sayıda kişinin yaz tatili nedeniyle dikkati dağılmış durumda.” ifadelerini kullandı.

Bannister, artan ekonomik belirsizliklere rağmen ülkede konut fiyatlarının bu yılın sonunda ortalama yüzde 7 değer kazanmış olmasının öngörüldüğünü belirtti.

İngiltere Merkez Bankasından 27 yılın en yüksek faiz artışı

İngiltere’de para politikası faizinin artmasıyla birlikte konut kredi faizlerinin artış eğilimini sürdürmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) 4 Ağustos’ta yapılan açıklamada, bankanın politika faizini 0,50 baz puan artırarak yüzde 1,75 seviyesine çıkarma kararı aldığı duyurulmuştu.

Banka, artan enflasyonu kontrol altına alabilmek için 1995 yılından bu yana tek seferde en yüksek faiz artışına imza atmıştı.



İngiliz finansal veri sağlayıcısı ve araştırma platformu Moneyfacts’ın verilerine göre, ülkede ortalama beş yıllık sabit faizli konut kredisi halihazırda yüzde 4 seviyesini aşmış durumda.