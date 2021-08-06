İngiltere'de konut fiyatları yıllık yüzde 7,6 yükseldi

İngiltere'nin en büyük konut kredi kuruluşlarından Halifax'tan yapılan açıklamada temmuz ayı itibarıyla yıllık bazda konut fiyatlarının yüzde 7,6 arttığı duyuruldu.

Konut fiyatlarındaki aylık bazda değişim ise yüzde 0,4 düşüş oldu.

Halifax verilerine göre bu yılın temmuz ayı itibarıyla ülkede ortalama bir konutun fiyatı 261 bin 221 sterline yükseldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halifax'ın Konut Ekonomisti Martin Ellis, "Temmuz ayı verileri, satışların azaldığını ve konut stoklarının eridiğini gösteriyor. Tedarik sıkıntılarına, düşük faiz oranları ve süregelen güçlü talep de eklendiğinde kısa vadede konut fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebilir” dedi.