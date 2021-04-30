İngiltere’de konut fiyatları yükseldi

İngiltere’de konut fiyatları nisan ayında yüzde, yüzde 5’lik artış beklentisini aşarak, 7,1 arttı.

Konut finansman şirketi Nationwide’dan yapılan açıklamada, İngiltere’de nisan ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 artış gösterdiği, ortalama bir konutun fiyatının ise son 12 ayda 15 bin 916 sterlin artışla 238 bin 831 sterlin seviyesinde olduğunu açıkladı.

Konut fiyatlarındaki aylık değişim ise yüzde 0,5’lik artış beklentisinin üzerinde, yüzde 2,1 artış oldu.