İngiltere’de konut fiyatları yüzde 10’un üzerinde arttı

İngiltere’de konut fiyatları mayıs ayında yüzde, yüzde 9,2’lik yıllık artış beklentisini aşarak, 10,9 arttı.

Konut finansman şirketi Nationwide’dan yapılan açıklamada, İngiltere’de mayıs ayında konut fiyatlarının bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,9 artış gösterdiği, ortalama bir konutun fiyatının ise son 12 ayda 23 bin 930 sterlin artışla 242 bin 832 sterlin seviyesinde olduğunu açıkladı.

Konut fiyatlarındaki aylık değişim ise yüzde 0,8’lik artış beklentisinin üzerinde, yüzde 1,8 artış oldu.