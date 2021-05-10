İngiltere'de konut fiyatları yüzde 8,2 yükseldi

İngiltere'nin en büyük konut kredi kuruluşlarından Halifax'tan yapılan açıklamada nisan ayı itibarıyla konut fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,4 arttığı yıllık bazda ise yüzde 8,2 arttığı belirtildi.

Halifax verilerine göre bu yılın nisan ayı itibarıyla ülkede ortalama bir konutun fiyatı 258 bin 204 sterline yükseldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halifax'ın Konut Ekonomisti Martin Ellis, " Damga vergisi tatili, aktif piyasaya ivme kazandırmaya devam ediyor ve alıcıların hükümet planından yararlanmayı hedeflemesi, mevcut ev sıkıntısını artırıyor. Damga vergisi tatilinin etkisi önümüzdeki aylarda giderek azalacak, ancak düşük stok seviyeleri, düşük faiz oranları ve devam eden talep piyasadaki fiyatları desteklemeye devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.