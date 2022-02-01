İngiltere'de konut fiyatlarında 17 yılın en güçlü başlangıcı

İngiltere'de konut fiyatları yeni yıla 2005 yılından bu yana görülen en güçlü başlangıcı yaptı.

Konut fiyatları Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 arttı. Aralık ayında da fiyatlar yüzde 1,1 yükselmişti.

Ocak ayında fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 11,2 yükseldi. Aralık ayında fiyatlarda yıllık artış yüzde 10,4 seviyesindeydi.

İngiltere'de Ocak ayında ortalama konut fiyatı Aralık ayındaki 254 bin 822 GBP'den 255 bin 556 GBP seviyesine yükseldi.