İngiltere’de konut fiyatlarında hızlı artış

İngiltere’de konut fiyatları Aralık’ta 15 yılın en büyük artışını kaydetti.

Nationwide Building Society verilerine göre konut fiyatları yüzde 10.4 arttı. Ortalama konut fiyatları yüzde 1 artarak 254 bin 822 sterlin (334 bin 090 dolar) oldu.

Nationwide Kıdemli Ekonomisti Robert Gardner yaptığı değerlendirmede “konut sektörü seneye yavaşlayacak gibi görünüyor. Ekonomik koşullar güçlü kalsa da yükselen faizler alımları düşürebilir.” ifadelerini kullandı.

Verinin tutulmaya başladığı 1973 yılından bu yana ilk kez en büyük fiyat artışı Galler’de gerçekleşti. Londra’da ise yüzde 4.2 ile en düşük artış gerçekleşti.

Konut fiyatları Haziran’da yüzde 13.4 ile 2004’ten beri en büyük artışı kaydetmişti.