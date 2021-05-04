İngiltere'de konut kredileri martta 35,6 milyar sterline yükseldi

İngiliz konut kredi kuruluşu Nationwide, ülkede 2021 yılının mart ayında tüketicilerin aldığı toplam konut kredilerinin bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 11,8 milyar sterlin artarak toplam 35,6 milyar sterline yükseldiği açıkladı.

Konut fiyatlarıyla paralel artış

Açıklamada, bunun aylık bazda 1993 yılından bu yana en yüksek konut kredi borçlanması olduğu belirtilirken, ülkede 2021 yılının başından bu yana ortalama bir konutun fiyatının 15 bin 916 sterlin artarak 238 bin 831’e yükseldiği bildirildi.

Uzmanlara gören, İngiltere’de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin tedbirlerin kademeli olarak gevşediği 2021 yılının bahar aylarında tüketicilerine konut talebinde ciddi artış yaşanıyor.

Konut sektöründe talebi canlandıran vergi muafiyeti

İngiliz hükümeti salgın süresince ekonomiyi ve konut sektörünü canlandırmak amacıyla emlak işlem vergisine muafiyet getirmişti, 2021 yılının haziran ayının sonuna kadar uygulama devam edecek.

Vergi muafiyeti, 500 bin sterlin değerindeki bir konutta yaklaşık 15 bin sterline denk geliyor.