İngiltere'de mali planın açıklanma tarihi ertelendi
İngiltere'de orta vadeli mali planın açıklanması 17 Kasım'a ertelendi.
İngiltere'de yeni Başbakan Rishi Sunak ve Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın orta vadeli mali planı 17 Kasım'da açıklamak konusunda anlaştığı belirtildi.
Başbakan'ın değişmesinden önce yeni orta vadeli mali planın 31 Ekim’de açıklanacağı duyurulmuştu.
İngiltere Maliye Bakanı Hunt, "Ekonomik istikrar ve güveni yeniden tesis etmek birinci önceliğimiz. Orta vadeli mali plan açıklaması artık 'sonbahar açıklaması' olarak adlandırılacak" açıklamasında bulundu.
Planın ertelenmesinin ekonomik belirsizliklere dair endişeleri artırabileceği belirtiliyor.
The Times gazetesi Başbakanı Sunak'ın Hunt ile 40 milyar GBP büyüklüğündeki kamu finansman açığının kapatılması için ortaya konan vergi artırımı ve harcamaların kısılması önerilerini tartışacağını bildirmişti.
Gazete, orta vadeli mali planın ertelenerek, tam bir bütçe açıklamasına dönüştürülmesi olasılığı bulunduğunu vurgulamıştı.
İngiltere Merkez Bankası'nın 3 Kasım'daki faiz toplantısı da yakından takip ediliyor.