İngiltere'de market enflasyonu zirvede

Pazar araştırma şirketi Kantar tarafından yapılan çalışma, İngiltere'de market enflasyonunun 7 Ağustos'ta sona eren 4 haftada rekor seviyeye çıktığını gösterdi.

Kantar araştırmasına göre, ortalama bir hane halkının 7 Ağustos'ta sona eren 4 haftada market harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre 533 GBP arttı.

Karşılaştırılabilir market fiyat enflasyonu Temmuz ayının ikinci yarısından Ağustos ayının ilk yarısına kadarki dönemde yüzde 11,6 oldu. Bu, Kantar'ın verileri tutmaya başladığı 2008 yılından bu yana görülen en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

Tüketiciler maliyet enflasyonunu azaltabilmek için market markalı ürünlere yöneldiler. Bu ürünlerin satışları yüzde 7,3 arttı. Market satışlarının yüzde 51,6'sını bu ürünler oluşturdu.

7 Ağustos'ta sona eren 3 ayda süpermarket satışlarında artış lüzde 2.2 oldu.