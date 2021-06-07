İngiltere'de ortalama konut fiyatı rekor düzeyde

İngiltere'nin en büyük konut kredi kuruluşlarından Halifax'tan yapılan açıklamada mayıs ayı itibarıyla yıllık bazda konut fiyatlarının neredeyse son 7 yılın en yüksek düzeyi olan, yüzde 9,5 arttığı belirtildi. Konut fiyatları son 12 ayda 22 bin sterlinden fazla arttı.

Halifax verilerine göre ortalama bir konutun fiyatı aylık bazda yüzde 1,3, çeyreklik bazda ise yüzde 2,4 yükseldi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Halifax'tan Russel Galley, "Ulusal kısıtlamaların gevşetilmesinin birinci yılında konut piyasasının yeniden açılması yıllık artışı yüzde 9,5 düzeyine getirdi. Sektör faaliyetlerindeki artışın sebepleri arasında İngiltere’de damga vergisi öncesinde indirimlerden faydalanmak isteyenler ve kısıtlamalar boyunca birikimleri artan vatandaşların daha fazla harcama yapma istekleri de etkili oldu” dedi.