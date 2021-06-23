İngiltere’de özel sektör faaliyetleri azaldı

İngiltere'de IHS Markit ve CIPS öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), bir ay önce kaydedilen 62,9'dan, haziranda 61,7'ye geriledi.

Ülkede hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) haziran ayında 1,2 puan azalarak 61,7 puana geriledi ve 2 ayın en düşük düzeyine çekildi.

İmalat PMI ise,1,4 puanlık düşüşle, 2 ayın en düşük düzeyi olan 64,2 puana geriledi.

İngiltere’de haziran ayında artan iş yüklerine ikinci çeyreğin sonunda eşi görülmemiş bir oranda fazladan personel alarak yanıt verdi. Bununla birlikte, tedarik zincirindeki bozulma fiyat baskılarını körüklediği için girdi maliyetleri ve çıktı fiyatlarındaki enflasyon oranları da görülmemiş düzeylere ulaştı.

Yeni siparişler, izlenen her iki sektörde de görülen belirgin artışlarla artmaya devam etti. Yeni ihracat siparişlerindeki genişleme oranı, yurtdışından yeni hizmet işlerinde art arda ikinci bir azalmanın ortasında, toplam yeni iş için görülenden çok daha yumuşak kaldı. Şirketler, artan iş yüklerine Haziran ayında fazladan personel alarak yanıt verdi. Ayrıca, iş yaratma oranı seri tarihinin en güçlü seviyesine ulaştı.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"İşletmeler, konaklama sektörünün öncülüğünde ekonomi yeniden açılırken haziran ayında talepte devam eden bir artış bildiriyor, bu da ikinci çeyreğin ekonomik büyümenin ilkinden çok keskin bir şekilde toparlandığını gördüğü anlamına geliyor. "Hem üretim hem de yeni sipariş büyümesi mayis ayında görülen rekor performanslarından uzaklaştığı için genişleme oranının zirveye ulaştığına dair bazı işaretler var, ancak tam sipariş defterleri ve salgınla mücadele kısıtlamalarının daha da gevşetilmesi yine de büyümeyi sağlamaya yardımcı olmalı.

"Ancak, enflasyon endişeleri yoğunlaşmaya devam etti. Anketin fiyat göstergelerindeki rekor seviyeler ve kapasite kısıtlamalarının daha da gelişmesi, İngiltere Merkez Bankası'nın mayıs ayındaki yüzde 2 hedefini zaten aştıktan sonra tüketici fiyat enflasyonunun daha da yükselmesi gerektiğine güçlü bir şekilde işaret ediyor.

"Yine de işletmeler ayrıca haziran ayında istihdamda rekor bir artış bildirdi, birçok firma genellikle personel ve arz sıkıntısı nedeniyle son zamanlarda talepteki artışı karşılamak için kapasite eksikliği bildirmeye devam etti. Anket ayrıca, yüksek ücret maliyetlerini besleyen işgücü kıtlığının artan kanıtlarını buldu ve bu da enflasyondaki son artışın daha sert olabileceğine dair endişeleri artırabilir."