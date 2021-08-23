İngiltere’de özel sektör faaliyetleri güçlü ama yavaşlıyor

İngiltere'de IHS Markit ve CIPS öncü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), bir ay önce kaydedilen 59,2 puandan, ağustosta 55,30 puana geriledi. Özel sektör faaliyetleri güçlü seyrini korusa da büyüme hızında bir yavaşlama görüldü.

Ülkede hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ağustos ayında 4,1 puan azalarak 55,5 puana geriledi ve 6 ayın en düşük düzeyine çekildi.

İmalat PMI ise,3 puanlık düşüşle, 6 ayın en düşük düzeyi olan 54,1 puana geriledi.

Yeni siparişlerde görülen büyüme iç talepteki zayıflamanın ihracatla desteklenmesi etkisiyle hafif azaldı.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson İngiltere’nin ağustos ayı PMI verilerini, “Veriler ekonominin salgın öncesi döneme göre hafif de olsa büyüdüğünü gösteriyor, ancak üçüncü çeyrekte büyümenin yavaşlayacağına dair işaretler var. COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle vaka sayılarında görülen artış istihdam sıkıntıları oluşturuyor” dedi.