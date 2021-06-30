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İngiltere'de perakende fiyatlarında düşüş haziranda hızlandı

İngiltere'de perakendecilerin ürün fiyatlarında düşüş haziran ayında mayıs ayına göre hızlandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, süpermarketler  arasındaki güçlü rekabetin etkisi ile mağaza fiyatları endeksi haziran  ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 düştü. Mayıs ayında  da fiyatlar yıllık bazda yüzde 0,6 gerilemişti.

Mağaza fiyatları, İngiltere'de tüketici enflasyonunu tam olarak yansıtmıyor. Tüketici enflasyonu hesabında daha fazla sayıda ürün ve hizmet fiyatları  dikkate alınıyor.