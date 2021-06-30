İngiltere'de perakende fiyatlarında düşüş haziranda hızlandı

İngiltere Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre, süpermarketler arasındaki güçlü rekabetin etkisi ile mağaza fiyatları endeksi haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 düştü. Mayıs ayında da fiyatlar yıllık bazda yüzde 0,6 gerilemişti.



Mağaza fiyatları, İngiltere'de tüketici enflasyonunu tam olarak yansıtmıyor. Tüketici enflasyonu hesabında daha fazla sayıda ürün ve hizmet fiyatları dikkate alınıyor.