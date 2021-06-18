İngiltere'de perakende satışlar beklenti altında
İngiltere'de perakende satışlarda artış mayıs ayında beklentileri karşılayamadı.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre ülkede haziran ayında perakende satışları yıllık bazda, yüzde 29’luk beklentinin altında, yüzde 24,6 arttı.
Endeksteki aylık değişim ise, yüzde 1,6’lık artış beklentisine ragmen, yüzde 1,4 azalış yönünde oldu.
Endeksiteki harekete en büyük olumsuz katkı, satışların aylık bazda yüzde 5,7 düştüğü gıda mağazalarından geldi. Bununla birlikte, perakende satışlar, COVID-19 salgını öncesine göre hala yüzde 9,1 artış durumda.
Çevrimiçi satışlar aylık yüzde 5,7 düştü, ancak yıllık yüzde 2 arttı. Online satışların tüm satışlar içindeki oranı yüzde 28,5'e geriledi.