İngiltere'de perakende satışlar beklentileri aştı
İngiltere'de perakende satışlarda artış nisan ayında beklentileri aşarak yüzde 9,2 oldu.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) nisan ayına ait perakende satışlar verisini açıkladı. Perakende satışlar nisanda, yüzde 4,5’lik artış beklentilerini aşarak aylık yüzde 9,2 yükseldi. Endeks mart ayında aylık yüzde 5,4 artmıştı.
Perakende satışlar nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 42,4 yükseldi. Beklenti yüzde 36,8 artış olması yönündeydi. Endeks martta yıllık bazda yüzde 7,2 yükselmişti.
Akaryakıt hariç tutulduğunda perakende satışlar nisanda aylık yüzde 9, yıllık yüzde 37,7 arttı.