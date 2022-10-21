İngiltere'de perakende satışlar düştü

Yüksek enflasyon, artan enerji faturaları nedeniyle hane halklarının daha temkinli hareket etmeleri, ihtiyari harcamaları kısmaya yönelmeleri perakende satışları düşürdü.

Eylül ayında perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,4 geriledi. Ekonomistler ise yüzde 0,5 düşüş bekliyorlardı.

Perakende satışyar Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 düştü. Beklenti yüzde 5,0 düşüş olacağı yönündeydi.

Eylül'de akaryakıt hariç perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 1,5 azalırken, yıllık bazda düşüş yüzde 6,2 oldu.