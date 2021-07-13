İngiltere'de perakende satışlar ikinci çeyrekte rekor kırdı

İngiltere'de perakendecilerin satışlarında yıllık artış nisan-haziran döneminde rekor kırdı. Güçlü büyümede, COVID-19 salgını nedeniyle 2020'nin aynı döneminde mağazaların büyük bölümünün kapalı olmaları da rol oynadı.



İngiltere Perakende Konsorsiyumu (BRC) verilerine göre 2021'in ikinci çeyreğinde perakende satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,4 arttı. Satışlar, 2019 ikinci çeyreğe göre de yüzde 10,4 büyüdü.



İkinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan artış, BRC'nin verileri tutmaya başladığı 1995'ten bu yana görülen en büyük artış oldu.



BRC CEO'su Helen Dickinson yaptığı açıklamadı, "İngiltere ekonomisinin salgın sonrasında kademeli olarak yeniden açılması bastırılmış talebin serbest kalmasını cesaretlendirdi" diye konuştu.



Sadece Haziran ayına baktığımızda ise toplam perakende satışlar 2019 yılının haziran ayına göre yüzde 13,1 arttı. Mayıs ayında artış yüzde 10 olmuştu. 2020 yılının haziran ayına göre ise satışlarda görülen artış yüzde 10,4 oldu. Karşılaştırılabilir alanlardaki satışlar ise yüzde 6,7 yükseldi.