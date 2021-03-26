İngiltere'de perakende satışlar şubatta beklentileri karşıladı
İngiltere'de perakende satışlarda artış şubat ayında beklentileri karşılayarak yüzde 2,1 oldu.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) şubat ayına ait perakende satışlar verisini açıkladı. Perakende satışlar şubatta beklentileri karşılayarak aylık yüzde 2,1 yükseldi. Endeks ocak ayında aylık yüzde 8,2 düşmüştü.
Perakende satışlar şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 geriledi. Beklenti yüzde 3,5 düşüş olacağı yönündeydi. Endeks ocakta yıllık bazda yüzde 5,9 gerilemişti.
Akaryakıt hariç tutulduğunda perakende satışlar bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarken, yıllık bazda yüzde 1,1 geriledi.